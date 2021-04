Umstrittenes Verfahren – Wie mir Abtreibungsgegner per Telefon einen Hormoncocktail besorgt haben Lassen sich Abtreibungen rückgängig machen? Das verspricht eine Stiftung in Münchenstein BL. Die Abtreibungsgegner ködern Frauen mit fragwürdigen Methoden. Ein Erfahrungsbericht. Mirjam Kohler

Mit dem Medikamentencocktail sollen Abtreibungen rückgängig gemacht werden können. Foto: Dominik Plüss

Ich hänge in der Warteschleife. Die Musik ist nervtötend, mein Herz pocht. Ich schaue auf meine Notizen, die meine Rolle für das Telefonat beschreiben: Jana Sommerhalder ist 27 Jahre alt. Sie kommt aus Olten und hat gestern um 11 Uhr am 45. Tag ihrer Schwangerschaft eine Tablette des Abtreibungsmittels Mifegyne eingenommen. Der Name einer Gynäkologin aus Olten steht auf dem Notizblock und eine Wohnadresse, nur für den Fall. Jana wurde von ihrem Freund zur Abtreibung gedrängt, hat sich jetzt aber umentschieden.

Jana Sommerhalder gibt es nicht. Sie ist eine Erfindung, um eine neue Methode der «Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind» (SHMK) zu testen.

Die ersten Werbevideos tauchten vor rund einem Monat auf sozialen Medien auf. «Du kannst die Abtreibung rückgängig machen!», steht in Grossbuchstaben auf einer Homepage der «Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind». Seit 2019 bieten diverse Gynäkologen diese neue Dienstleistung an. Die SHMK hat sich vorgenommen, das Angebot bekannt zu machen und potenzielle Patientinnen zu vermitteln. Das umstrittene Verfahren stammt aus den USA und ist dort als «Abortion Pill reverse» (APR) bekannt. Das Versprechen lautet folgendermassen: Wurde Mifegyne eingenommen, die erste von zwei Pillen zur medikamentösen Abtreibung, bestehe während maximal 48 Stunden die Chance, mit einem hoch dosierten Gegenhormon die Schwangerschaft zu erhalten – sofern man die zweite Abtreibungspille weglasse.

«Die Frau gratuliert mir zum mutigen und richtigen Entscheid, die Schwangerschaft zu retten. Ich lächle gequält.»

Die SHMK ist eine der einflussreichsten Anti-Abtreibungs-Organisationen in der Schweiz. Ich möchte wissen, wie die radikalen Abtreibungsgegner mit Frauen in Not umgehen. Deswegen hänge ich jetzt in der Warteschleife der SHMK-Hotline.

Die Musik stoppt, eine Frau im Namen der Stiftung meldet sich am anderen Ende der Leitung. Ich umschreibe Janas Situation, die Frau zeigt sich ausgesprochen mitfühlend und gratuliert zum mutigen und richtigen Entscheid, die Schwangerschaft zu retten. Ich lächle gequält ins Telefon und werde weiterverbunden.

So wird abgetrieben Infos einblenden Rund 10’000 Schwangerschaften werden in der Schweiz jährlich abgebrochen. Drei von vier Abtreibungen werden medikamentös durchgeführt, was maximal bis zur neunten Schwangerschaftswoche möglich ist. Eingesetzt wird dazu das Medikament Mifegyne, verstärkt von MisoOne, das 36 bis 48 Stunden später eingenommen wird. Schweizweit sind Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Schwangerschaftswoche seit 2002 erlaubt. Im gleichen Jahr versenkte die Stimmbevölkerung eine Initiative der Stiftung «Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind», die Abtreibungen nur dann erlauben wollte, wenn die Mutter sich in körperlicher Lebensgefahr befindet. Die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche werden durch die Krankenkasse übernommen.

Die Krankenkasse zahlt

Stunde 26 nach Mifegyne ist für Jana bereits angebrochen. Jede Minute zählt jetzt, sagt die Frau am Telefon. Ich beantworte ihr Fragen zur Fake-Schwangerschaft. Statt das zweite Abtreibungsmedikament MisoOne soll Jana möglichst bald Hormone einnehmen, die die Wirkung von Mifegyne aufheben sollen.

Der «Herr Doktor» werde anrufen, um das Rezept dafür auszustellen. Die Beratung sei kostenlos, die Medikamente zahle die Krankenkasse, betont sie. Bevor sie auflegt, bietet sie an, für Jana zu beten.

Das Weglassen von MisoOne ist nicht ungefährlich. Eine Studie der kalifornischen Davis-Universität hatte zum Ziel, die hormonelle Rückgängigmachung der Abtreibung und das Weglassen des zweiten Wirkstoffs zu untersuchen. Nach dramatischen Zwischenfällen mit schweren Blutungen wurde die Studie abgebrochen. Das Fazit der Forschenden: Die Behandlung sei experimentell und sollte nur im Rahmen von klinischen Studien mit genauer Beobachtung und enger medizinischer Begleitung durchgeführt werden. Weder das Weglassen von MisoOne noch die Bekämpfung von Mifegyne mit Hormonen nach der APR-Methode ist jemals seriös erforscht worden.

In einer Stellungnahme distanziert sich die SHMK «in aller Form» vom Begriff «experimentelles Vorgehen»: «Das APR-Verfahren, das für die Schweiz angepasst wurde und hier angewandt wird, ist ein weltweit bereits in Tausenden von Fällen angewandtes und dokumentiertes Verfahren.» Weil die Dosierung der Abtreibungspille in den USA niedriger sei als in der Schweiz, habe man das entsprechend anpassen müssen. Die Therapie werde individuell auf jede Patientin und deren Gesundheitsstatus angepasst.

Sie sass blutend in der Badewanne

Nach etwa zehn Minuten ruft der Arzt an. Er werde ein Rezept ausstellen, und Jana müsse die nächsten vier Tage hoch dosierte Hormone einnehmen, jeweils im Abstand von sechs Stunden. Die Dosierung der Hormone sei so hoch, dass sie grosse Übelkeit auslösen würde.

Ob das denn das Schlimmste sei, was passieren könne, frage ich und denke an die eine Frau aus der US-Studie, die blutend in der Badewanne auf das Eintreffen der Rettungskräfte wartete, wie die «Washington Post» schrieb. Oder an jene Frau, die nach der Behandlung auf eine Bluttransfusion angewiesen war. Tatsächlich könne es zu starken Blutungen kommen, das müsse aber nicht den «Abschied von der Schwangerschaft» bedeuten, sagt der Arzt. Er selbst habe schon Frauen mit starken Blutungen behandelt, bei der die Schwangerschaft aber weiterbestand, betont er.

56 Tabletten soll Jana die nächsten vier Tagen einnehmen, dazu optional 16 Zäpfchen gegen Krämpfe.

Der Arzt gerät ins Plaudern und verrät mir, dass man nach den ersten Erfahrungen mit der APR-Behandlung in der Schweiz die Hormonmenge erhöhen musste, um bessere Chancen zu haben, die Schwangerschaft zu retten. Man überlege sich, künftig auf ein anderes, vielversprechendes Verfahren zu setzen.

Er spreche hier als «Vertreter des Lebens», sagt der Arzt. Er würde Jana raten, die APR-Therapie zu machen. Dann müsse sie sich wenigstens nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben.

Hormoncocktail per Telefonbestellung

Nach der Einnahme des Gegenhormons solle sich Jana weiter von ihrer Gynäkologin begleiten lassen, sagt er. Selbstverständlich sei er telefonisch erreichbar, auch ausserhalb der Praxisöffnungszeiten.

Er sagt, er habe das Rezept bereit und faxe es sofort. Er fragt, wann die Medikamente in der Apotheke abgeholt werden. Die Zeit drängt, Stunde 27 nach Mifegyne rückt näher. Er wünscht Jana alles Gute, das Telefonat endet nach 13 Minuten. Kurz darauf halte ich Janas Rezept in den Händen. 56 Tabletten sollen in den nächsten vier Tagen eingenommen werden, dazu optional 16 Zäpfchen gegen Krämpfe, unterstützt durch Vitamine und Mineralstoffe.

Ich habe nicht damit gerechnet, dass Jana einen Hormoncocktail verschrieben bekommt, ohne dass eine Fachperson sie gesehen, geschweige denn untersucht hat.

Stellungnahme SHMK: «Die Journalistin, die sich als Schwangere ausgegeben hat, irrt sich und ist offenbar vergesslich: Sie wurde sowohl bei der Notrufzentrale der SHMK wie auch beim Gynäkologen medizinisch befragt. Sie hat sich als eine gesunde Patientin ohne Vorerkrankungen zu erkennen gegeben, die in ihrem Graviditätswillen umkehren will. Alles andere brauchte in dieser Notfall-Behandlung am Telefon nicht Gegenstand des Gesprächs sein.»

Ist diese Behandlung zugelassen? Infos einblenden Die Behandlung mit dem Hormon Progesteron ist in der Schweiz nicht als «Gegenmittel» zu Mifegyne zugelassen, erklärt Swissmedic auf Nachfrage dieser Zeitung. Im Rahmen der Therapiefreiheit dürfen Medikamente aber im «Off-Label-Use» verschrieben werden. Sie müssen ihre Patientinnen und Patienten aber darauf hinweisen, dass es für die geplante Anwendung keine Zulassung gibt und explizit deren Einverständnis für den Off-Label-Use einholen. Beides hat der Arzt bei diesem Telefonat nicht getan. Das verstösst gegen die ärztliche Informations- und Sorgfaltspflicht. In einer Stellungnahme entgegnet die SHMK: «Das eingesetzte Medikament ist ein von der Swissmedic zugelassenes Heilmittel. Als solches wird es zur Unterstützung und zum Erhalt der Schwangerschaft angewandt.» Zum Off-Label-Use von Wirkstoffen im Allgemeinen sagt Daniel Tapernoux von SPO, der Schweizerischen Patientenorganisation: «Generell gilt: Je experimenteller Wirkstoffe eingesetzt werden, desto mehr muss darauf hingewiesen werden, dass es keine Zulassung für diese Behandlung gibt. Auch die Information über mögliche Nebenwirkungen wird dann umso wichtiger.» Der involvierte Arzt reagierte nicht auf die Möglichkeit einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung.

Nach den Gründen, warum Jana ursprünglich Mifegyne eingenommen hat, fragt niemand. Sie ist nur die Hülle um den Embryo, den die Abtreibungsgegner auf jeden Fall retten wollen. Jana ist ein perfekter Fall für die Stiftung: In erster Linie weit genug in der Schwangerschaft, dass der Embryo in ihrer Logik gute Chancen hat, den Beseitigungsversuch zu überstehen. Und verzweifelt genug, um medizinische Experimente mitzumachen. Ohne das Wissen, dass sie überhaupt an einem teilnimmt.

