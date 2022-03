Comedians nach Oscar-Eklat – Wie mies darf ein Witz sein? Komikerinnen und Komiker verteidigen Chris Rock nach Will Smiths Ohrfeige an der Filmpreis-Gala. Sein beleidigender Humor hat in den USA Tradition. Pascal Blum

Kurzer Auftritt, globale Reaktion: Komiker Chris Rock am Sonntagabend an der 94. Oscar-Gala. Foto: Getty Images, AFP

Es war kaum die schrillste Reaktion nach der Ohrfeige, die die ganze Welt gehört hat. Der US-Komiker Patton Owalt fragte auf Twitter nur, ob ihm jemand für seine kommenden Auftritte eine Schutzmaske ausleihen kann, wie sie die Fänger im Baseball tragen. Dazu muss man wissen, dass Oswalt eines Morgens seine Frau tot in ihrem Bett vorfand. Er weiss also, was Krankheit und Schmerzen bedeuten.