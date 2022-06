Geldblog: Leserfrage zu Small Caps – Wie man weltweit in KMUs investiert Kleinere Börsenfirmen versprechen attraktive Renditechancen, wobei sich für ein Investment Fonds anbieten. Martin Spieler nennt die Risiken und Chancen. Martin Spieler

Aus Gründen der Diversifikation möchte ich 15 bis 20 Prozent meines Portfolios in Small Caps halten, die risikoreicher als die grossen und mittelgrossen Unternehmen sind und daher auch mehr Renditechancen bieten. Nach einigen Recherchen habe ich festgestellt, dass es nur wenige globale Indizes für Small Caps gibt. Es gibt den MSCI World Small Cap, für den ich insbesondere den iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN IE00BF4RFH31) gefunden habe. Es gibt aber auch ähnliche Fonds mit Sitz in der Schweiz, wie z.B. den Swisscanto Index Equity Fund Small Cap World ex CH (ISIN CH0333947551). Der Referenzindex ist der MSCI World (ex Schweiz) Small Cap Index. Wie schätzen Sie diese Möglichkeiten ein? Leserfrage von P.N.

Ich stufe beide von Ihnen genannten Anlagemöglichkeiten für sinnvoll ein. Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF setzt sich laut Fondsangaben aus über 3000 Firmen weltweit zusammen. Wie bei vielen dieser weltweit umspannenden Indizes liegt allerdings der Hauptfokus auf den USA – ein Problem, das wir auch vom MSCI World-Index kennen, wo man zum grössten Teil auf amerikanische Firmen setzt. Stark vertreten sind im iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF auch Japan, Grossbritannien, Kanada und Australien. Die Schweiz bringt es in diesem Index nur auf eine Gewichtung von 1,86 Prozent.

Das ist indes kein Problem, da Sie in Ihrem Portfolio zweifellos bereits eine gute Gewichtung der Schweiz haben. Daher könnten Sie in diesem Fonds die Schweiz sogar ganz weglassen. Besser wäre für Sie der MSCI ACWI Small Cap Index, der die USA und Japan weniger stark gewichtet und über 6000 kleinere und mittelgrosse Firmen aus weltweit 23 entwickelten und 24 aufstrebenden Ländern enthält und die Welt somit besser abdeckt. Allerdings habe ich offen gesagt selbst auch keinen Exchange Traded Fund gefunden, der an diesen weltweiten Small-Cap-Index gekoppelt ist.

Investments in kleine und mittelgrosse Firmen sind in der Regel noch stärkeren Kursschwankungen ausgesetzt als Anlagen in grosskapitalisierten Gesellschaften.

Immerhin: Der thesaurierende, also nicht ausschüttende, iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ist ein guter Kompromiss. Auch die Gebühren sind mit einer Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER von 0,35 Prozent in Ordnung. Ein Nachteil ist allerdings, dass Sie den ETF nur in Dollar oder Euro kaufen können. Sie gehen somit ein zusätzliches Währungsrisiko ein, wobei innerhalb des Fonds ein solches ohnehin zu diversen Währungen bereits besteht, da der ETF international breit diversifiziert investiert.

Auch der ebenfalls von Ihnen erwähnte Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH FA CHF ermöglicht eine breite Diversifikation in kleine und mittelgrosse Unternehmen weltweit mit ähnlicher Gewichtung wie der ETF von iShares – mit Ausnahme, dass wie es der Name sagt, die Schweiz weggelassen wird, was ich sinnvoll finde. Zudem ist dieser Indexfonds ausschüttend. Mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,34 Prozent ist er sogar noch etwas günstiger als der ETF von iShares. Vorteilhaft finde ich aber vor allem, dass Sie den Fonds in Schweizer Franken erwerben können. Vor diesem Hintergrund würde ich den leicht günstigeren Indexfonds von Swisscanto vorziehen.

Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie sowohl mit diesem Fonds als auch mit dem ETF von iShares ein hohes Anlagerisiko eingehen würden. Investments in kleine und mittelgrosse Firmen sind in der Regel noch stärkeren Kursschwankungen ausgesetzt als Anlagen in grosskapitalisierten Gesellschaften. Gleichzeitig bieten Aktien von Small Caps auch hohe Renditechancen und sind im Sinne einer möglichst breiten Diversifikation als Abrundung eines Depots sinnvoll. Eine Gewichtung von 15 bis 20 Prozent, wie von Ihnen angedacht, halte ich indes für zu gross. Hier würde ich eine tiefere Gewichtung von maximal 10 Prozent vornehmen. Investieren in diese Instrumente sollten Sie zudem nur, wenn Sie einen langen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren und eine hohe Risikobereitschaft haben.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

