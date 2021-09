Schlank bleiben nach der Menopause – Wie man Übergewicht nach 50 vermeidet Speckfalten statt flacher Bauch: Viele Frauen um die 50 legen an Gewicht zu. Schuld daran sind die Hormone – aber nicht nur. Andrea Söldi

Wenn die Hose klemmt: In den Wechseljahren nehmen viele Frauen zu. Foto: Getty

Davon können viele Frauen ein Lied singen: So etwa ab dem 50. Altersjahr lässt sich allmählich der Reissverschluss der Jeans immer schlechter schliessen. Kleider, die jahrzehntelang passten, werden plötzlich zu eng. Vor allem am Bauch: Sogar Frauen, die stets schlank waren und allgemein noch gut in Form sind, stellen nun eine beträchtliche Rundung fest. Dabei haben sie an ihrer Ernährung kaum etwas verändert.

«In dieser Lebensphase ist Gewichtszunahme ein allgegenwärtiges Problem», sagt Petra Stute, stellvertretende Chefärztin für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Berner Inselspital. Wenn sie Patientinnen wegen Beschwerden in den Wechseljahren berate und behandle, komme das Thema fast immer zur Sprache. Das hat verschiedene Gründe, die sich zum Teil gegenseitig beeinflussen.