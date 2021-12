Der Club der Gentlemen – Wie man sitzt Experten warnen vor gewissen Sitzhaltungen. Frauen wie Sharon Stone und Schwyzerörgeli-Musikern ist das egal. Dominik Heitz

Spielhaltung: Schwyzerörgeli-Musiker mit übergeschlagenen Beinen. Foto: BOM

Wir kennen das Foto des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, auf dem er im Oval Office seine Füsse auf den Tisch legt. Dieses Amerika, wo der Tisch mit dem Sofa verwechselt wird, gibt es auch bei uns. In den Redaktionsstuben beispielsweise kommt es immer mal wieder vor, dass Journalisten ihre Beine auf dem Tisch hochlagern, als ob sie ihre Besucher mit den Füssen begrüssen wollten.

Die «Beinarbeit» beim Sitzen in der Öffentlichkeit – und der Arbeitsplatz gehört hier dazu – will halt gelernt sein, wenn man nicht bewusst provozieren will. Breitbeinig auf einer Bank zu sitzen, kann in unserer wachsamen Gesellschaft ebenso unangenehme Folgen haben wie forsche Flirtversuche mit den Füssen unter dem Tisch.