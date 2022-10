Seiler kocht asiatischen Comfort-Food – Wie man Kabis köstlich kocht Die kulinarische Künste des Momofuku-Chefs David Chang beflügeln unseren Autor zu einem Gericht, für das es nur ein paar Handgriffe braucht. Christian Seiler (Das Magazin)

Ein Essen wie aus dem Handgelenk geschüttelt. ­Ausgedacht hat es sich der umtriebige Gastro-Unter­nehmer und Momofuku-Chef David Chang. Foto: Reinhard Hunger

Kennen Sie David Chang? Falls Sie mit einem winzigen kulinarischen Grundinteresse ausgestattet sind und in den letzten Jahren – ich weiss, gerade in den letzten Jahren war das gar nicht so einfach – in den USA unterwegs waren, dann sind Sie zwangsläufig auch auf die Lokale der Momofuku-Gruppe gestossen, deren Chef David Chang ist.