Preis für Basler Landschaftsarchitekten – Wie man einen Platz gestaltet, ohne zuvor das Material zu kennen Das Architekturbüro Bryum hat für den Aussenraum des Science- und Erlebniscenters von Primeo in Münchenstein eine Auszeichnung erhalten. Weitere Basler Büros wurden geehrt. Lea Buser

Die Bäume kommen mit wenig Wasser aus, die Pflastersteine wurden «gerettet»: Bryum verbindet Nachhaltigkeit mit Ästhetik, so die Jury. Foto: Bryum GmbH

Auf den ersten Blick sieht der Platz vor dem neuen Science- und Erlebniscenter von Primeo Energie (Primeo-Energie-Kosmos in Münchenstein) wahllos zusammengewürfelt aus. Doch was beliebig erscheint, ist in Wirklichkeit Teil eines Konzepts. Das Basler Architekturbüro Bryum setzte bei der Planung des Freiraums auf Wiederverwendung: 70 Prozent des Materials sind wiederverwendet, ein Viertel sind Restposten und fünf Prozent reklamiertes Material (das zurückgegeben und zumeist weggeworfen wird).