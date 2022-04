Max Küngs Konsumgelüste – Wie man 40’530 Franken spart, wenn man seinen Kuli sucht Der Timegraph ist ein Meisterwerk: Vorne ein ganz normaler Füller, aber im Griff eine kleine mechanische Uhr. Muss ich haben!, dachte ich. Aber dann… Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Dieser Text wurde – zumindest zu Teilen – von Hand geschrieben, in einem Tram, welches eines Freitagmorgens in Zürich um sieben nach sieben vom Stauffacher Richtung Seefeld fuhr. Denn Ideen sind ihrer Natur entsprechend treulos: Nimmt man sich ihrer nicht sogleich an, gehen sie zu jemand anderem. Auch frühmorgens.