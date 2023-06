Seine Ratskollegen diskutieren im Parlament ums Stadtklima, während André Auderset in Mallorca die Sonne geniesst. Quellen: Facebook/andre.auderset

Als im Basler Parlament am späten Nachmittag endlich die Debatte zu den beiden Stadtklimainitiativen beginnt, ist LDP-Grossrat André Auderset auf der Ferieninsel Mallorca vermutlich bereits am Apéro. Der bürgerliche Ärger über seine Ferienabwesenheit rauscht derweil in Basel durch die sozialen Medien.

Verliert die Ratsrechte schon wieder eine wichtige Abstimmung vor den Sommerferien wegen Auderset, dem die Ferien in Mallorca wichtiger sind als die Nöte der Autofahrer im Stadtkanton? Zur Erinnerung: Malle-André hat mit seiner Abwesenheit im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass auf Basels Strassen flächendeckend Tempo 30 eingeführt wird. In diesem Jahr stehen hingegen viele Tausend Parkplätze auf dem Spiel.

Doch dabei ist noch gar nichts verloren. Ein Entscheid ist am Mittwoch nicht gefallen. Noch nicht mal die Diskussion zur ersten der beiden Initiativen ist im Grossen Rat zu Ende geführt. Für Auderset bleibt somit genug Zeit, seine Verantwortung als gewählter Volksvertreter doch noch wahrzunehmen.

Um 7 Uhr am Donnerstagmorgen startet nämlich in Palma ein Flugzeug nach Basel. Zugegeben, ein wenig früh, wenn der Schädel noch von der Party am Vortag brummt. Doch um das (richtige) Knöpfchen auf der Abstimmungsanlage zu drücken, braucht es wohl keinen allzu klaren Kopf.

Die Easyjet-Maschine landet fünf Minuten vor Sitzungsbeginn am Euro-Airport. Ohne aufgegebenes Gepäck und mit einem Taxi würde es der Kleinbasler locker noch zur Abstimmung schaffen. Zur Not könnten seine Kollegen die Sitzung mit «Filibustern» ein wenig in die Länge ziehen. Also mit epischen Reden auf den Niedergang des Basler Gewerbes hinweisen, der bei einem Ja zur Stadtklimainitiative drohte, um Zeit zu schinden.

Mit ein wenig Nachsicht vom Ratsbüro käme Auderset sogar finanziell noch einigermassen raus.

Auderset wäre sogar rechtzeitig zum Nachtessen wieder zurück in Malle. Der Flieger startet in Basel um 16 Uhr. Sein Grossratskollege David Jenny (FDP) stellte die Frage, ob es ein Crowdfunding für Auderset benötigt, um ihn rechtzeitig nach Basel zu bringen. Doch so teuer ist der Flug nicht. Kurz nach 18 Uhr hätte Auderset den Flug kurzfristig noch für rund 198 Franken erhalten.

Mit ein wenig Nachsicht vom Ratsbüro käme Auderset sogar finanziell noch einigermassen raus. Denn pro halben Sitzungstag gibt es im Grossen Rat eine «Entschädigung» (ja, das heisst wirklich so) von 200 Franken, allerdings eigentlich per Reglement nur für jene, die bei Sitzungsbeginn anwesend sind.

Für Malle-André bietet sich eine einmalige Gelegenheit. Er könnte für das Klima fliegen! Für jenes nämlich unter den Bürgerlichen im Parlament. Und für gute Luft bei seinen Wählern.

