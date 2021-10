«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie macht man Klassik weniger elitär? Zürich hat seine Tonhalle am Seeufer zurück, und sie klingt gut! Wie erkennt man aber einen gut klingenden Raum? Vivienne Kuster , Susanne Kübler als Gast , Philipp Loser als Host

Die neue Tonhalle klingt nicht nur gut, sondern wurde auch visuell aufgehübscht! Ein Besuch lohne sich, sagt Kulturredaktorin Susanne Kübler. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wer in der frisch renovierten Tonhalle in Zürich sitzt, hört die Musik nicht nur, sondern spürt sie auch: Wenn die Paukistin auf der Bühne loslegt, sorgt das schwimmende Parkett für kitzelnde Füsse – oder zumindest fast. Das ist nur ein Zeichen für die gute Akustik der neuen Tonhalle in Zürich.

Doch woran erkennt eine Laiin oder ein Laie, dass ein Raum gut klingt? Was ist überhaupt ein schwimmendes Parkett? Und was braucht es, damit klassische Musik keine Elitesache ist? Darüber spricht Philipp Loser mit Kulturredaktorin Susanne Kübler in einer neuen Folge «Apropos».

Susanne Kübler ist als Kulturredaktorin seit 1998 vor allem für Klassik-Themen zuständig. Die Musikwissenschaftlerin unterrichtet auch am MAZ und an der ZHAW; 2007 erhielt sie den Greulich-Kulturpreis. @SuKueb

