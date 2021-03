15 Stunden Arbeit pro Woche – Wie lebt man von 3000 Franken Lohn? Das Unternehmerpaar Marie und Michael Tuil ernährt mit sehr bescheidenem Lohn eine vierköpfige Familie und provoziert damit kontroverse Reaktionen. Wir haben nachgefragt. Mathias Morgenthaler

Der bescheidene Lebensstil führt auch zu einem geringeren CO₂-Verbrauch: Marie und Michael Tuil. Foto: Dominik Plüss

Die Geschichte klang für viele zu schön, um wahr zu sein: Sie würden als Unternehmerpaar nur 15 Stunden pro Woche arbeiten, sich je bloss 1500 Franken Lohn pro Monat auszahlen und damit ein glückliches Leben als vierköpfige Familie führen, hatten Marie und Michael Tuil zu Protokoll gegeben und damit kontroverse Reaktionen ausgelöst.

«Wer würde noch Steuern bezahlen, wenn alle so wenig verdienten?», fragten sich manche, andere gingen so weit, das Unternehmerpaar als «Schmarotzer» zu beschimpfen, die es sich auf Staatskosten gut gehen liessen und von den Vielarbeitenden profitierten. Zudem sei der Erwerb eines Hauses in Frankreich kein Ausdruck eines genügsamen Lebensstils. Für Armutsbetroffene, monierten andere, sei es ein Schlag ins Gesicht, dass der Eindruck erweckt werde, mit 3000 Franken könne man als vierköpfige Familie gut über die Runden kommen.