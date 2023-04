Vorwurf der «Gier-Inflation» – Wie Konzerne die Pandemie zu ihren Gunsten genutzt haben Im Boom nach Corona konnten die grossen Unternehmen ihre Gewinnmargen deutlich erhöhen. Treibt Profitgier die Inflation? Armin Müller

Von 17 Konzernen nicht mehr beliefert: Ein Edeka-Laden im deutschen Jestetten, in dem auch viele Schweizerinnen und Schweizer einkaufen. Foto: Peter Würmli

Die Bruttomarge der einzigen Schweizer Erdölraffinerie in Cressier NE habe sich verdoppelt, stellt der Preisüberwacher Stefan Meierhans in seiner am Donnerstag veröffentlichten Analyse fest. «Da die Betriebskosten kaum gestiegen sind, schlug sich dies in höheren Gewinnen nieder», so sein Fazit. Die Raffinerie gehört mehrheitlich dem Rohstoffhändler Vitol in Genf. Dieser machte letztes Jahr 15 Milliarden Dollar Gewinn – so viel wie in den sechs vorangegangenen Jahren zusammen.