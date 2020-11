Engelberger: «Lage bleibt ernst - Dank ans Volk»

Nun übernimmt GDK-Präsident Lukas Engelberger das Wort. «Als ich vor einem Monat das letzte Mal vor den Medien stand, war die Lage ernst», erinnert sich Engelberger zurück.« Die Zahlen sind weiter zurückgegangen. Aber, was ich damals sagte, gilt immer noch: Die Lage ist ernst.»

Der Winter habe erst begonnen. Engelberger geht davon aus, dass sich die Menschen in den kommenden Monaten vermehrt in Innenräumen aufhalten werden. «Es ist zu früh, jetzt schon über Lockerungen zu reden. Die Massnahmen des Bundes sollen weiter so bleiben, wie sie sind. Die Kantone können ergänzend Massnahmen ergreifen.»

Gemäss Engelberger ist ein Mix aus Corona-Regeln wichtig, «Wir sind mit einem Hybridmotor unterwegs, aber die Strecke ist noch weit.»

Der GDK-Präsident bedankt sich aber auch bei der Schweizer Bevölkerung, die sich bisher an die Massnahmen gehalten habe. «Die sinkenden Fallzahlen zeigen, dass die Bevölkerung mitmacht. Ich möchte mich bedanken, dass sie sich an die Massnahmen hält», so Engelberger.