Der Kanton soll helfen – Wie kommt Basel an die Lex-Netflix-Millionen? Ab 2024 müssen internationale Streamingdienste rund 18 Millionen Franken in der Schweiz investieren. Basel will auch ein Stück des Kuchens. Doch andere Kantone sind im Rennen um das Geld im Vorteil.

Solche Bilder sollen in Basel dank Produktionen für internationale Streamingdienste öfter zu sehen sein. Im Bild Dreharbeiten zum Kommissar-Hunkeler-Film von SRF «Tod einer Ärztin». Foto: Annette Boutellier

Bald ist es so weit. Rund 18 Millionen Franken werden ab nächstem Jahr von Netflix und Co. zusätzlich in die Schweiz fliessen. Das Filmfördergesetz Lex Netflix verpflichtet internationale Streamingdienste ab 2024 dazu, 4 Prozent ihres Schweizer Umsatzes in hiesige Film- und Serienproduktionen zu reinvestieren. Von diesen Millionen soll mit den Filmschaffenden auch Basel als Standort profitieren, findet GLP-Grossrat Johannes Sieber.

Bei der momentanen Gesetzeslage sei die Region gegenüber Kantonen wie dem Tessin, Zürich, dem Wallis oder auch Luzern jedoch benachteiligt. Zwar hat Basel seit sieben Jahren eine gut funktionierende Filmförderung, doch deren Wirkungskreis ist begrenzt. «Das Kulturfördergesetz lässt als Ziel nicht zu, dass Kultur im Sinne des Standorts gefördert wird», sagt Sieber. Über eine diesbezügliche Standortförderung wäre dies jedoch möglich.

Deshalb wollte Sieber vom Regierungsrat vor drei Monaten in einer schriftlichen Anfrage wissen, was der Kanton unternimmt, damit auch die Region von den neuen Streamingmillionen profitieren kann. «Basel verpasst sonst eine Chance», sagt Sieber.

Was sind Netflix und Co? Netflix ist ein Streamingdienst. Mitglieder lösen ein Abonnement und können sich danach auf einem mit dem Internet verbundenen Gerät eine grosse Auswahl Filme und Serien ansehen. Die Angebote werden teilweise selbst produziert. Zwar ist Netflix der deutliche Marktführer in der Schweiz, doch es gibt weitere ähnliche Streamingdienste wie beispielsweise Disney Plus, Amazon Prime, Blue TV, Sky Show oder auch Apple TV+.

In seiner aktuellen Antwort zeigt der Regierungsrat auf, dass sich kantonale Investitionen für die Region tatsächlich auszahlen. Das zeige das Beispiel des Kantons Tessin.

Die Ticino Film Commission hat ausdrücklich zum Ziel, nationale und internationale Produktionen ins Tessin zu holen, auf diese Weise Einnahmen und Arbeitsplätze in der Region zu generieren und auch den Kanton als Tourismusdestination international sichtbar zu machen. Als Anreize dienen beispielsweise zusätzliche Fördergelder, aber auch zur Verfügung gestellte Produktionsbüros, Steuervergünstigungen oder Rabatte. Dafür wird die Kommission vom Kanton mit 2 Millionen Franken unterstützt.

«Analysen gehen davon aus, dass der Return on Investment bei einer Film Commission ein Mehrfaches der Investitionen ist. Je nach konkreter Ausgestaltung kann bei attraktiven Anreizen für die Gesamtbruttowertschöpfung mit einem Faktor 3 bis 5 gerechnet werden», heisst es in der Regierungsratsantwort.

«Dass die Serie ‹Tschugger›, die total durch die Decke geht, im Wallis gedreht wird, kommt nicht von ungefähr.» Johannes Sieber, GLP-Grossrat

Den hohen Regionaleffekt bestätigt auch die bestehende Basler Filmförderung. Auswertungen haben laut dem Regierungsrat aufgezeigt, dass für jeden staatlich in die Filmförderung investierten Franken zwischen 1.40 und 1.61 Franken in die Region zurückfliessen. Laut Sieber profitieren davon mit den Filmschaffenden auch das lokale Kleingewerbe, die Kreativwirtschaft sowie der Tourismus, die Hotellerie, die Gastronomie, der Transport und weitere regionale Unternehmen mit Zulieferfunktionen.

Hinzu komme die «Ausstrahlungskraft», die von solchen Produktionen ausgehe: «Dass die Serie ‹Tschugger›, die total durch die Decke geht, im Wallis gedreht wird, kommt nicht von ungefähr. Alle sehen das Wallis nun auf eine sympathische Art und Weise am Fernsehen. Das ist Gold wert für den Kanton», sagt Sieber. Auch das Know-how der audiovisuellen Kommunikation werde ein immer wichtigerer Standortfaktor.

Der Kanton hat nichts geplant

Trotzdem gibt es in Basel aktuell «keine expliziten Projekte oder Initiativen, die spezifisch auf die im Rahmen des Inkrafttretens der Lex Netflix zu erwartenden Investitionen zugeschnitten sind», wie es in der Regierungsantwort heisst. Auch die Standortförderung fokussiere in den kommenden Jahren auf andere Bereiche. Hinsichtlich der Lex Netflix sei es jedoch wichtig, den Produktionsstandort optimal zu unterstützen, schreibt der Regierungsrat: «Es wäre zu prüfen, welche Hebelwirkung eine Unterstützung des Filmstandorts Basel hätte, die jene der im Rahmen der Kulturförderung bestehende Filmförderung ergänzt.»

Johannes Sieber nimmt dies als Aufforderung, am Thema dranzubleiben. Gemeinsam mit Grossratskollege Béla Bartha hat er deshalb am Mittwoch einen Anzug eingereicht: «Mit der Lex Netflix werden jetzt neue Mittel frei. Der Kanton muss der Filmwirtschaft dabei helfen, dass diese Mittel auch in unsere Region fliessen.»

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft.

