Erdgas aus Katar – Wie klimaschädlich ist Flüssiggas? Verflüssigtes Erdgas soll das Gas aus russischen Pipelines ersetzen. Wie umweltschädlich der Energieträger ist, hängt von seiner Gewinnung oder vom Transportweg ab. Marlene Weiss

Ein Tankschiff wird in Raslaffans, einem Hafen im Norden von Katar, mit Flüssiggas befüllt. Foto: Keystone

Die Ukraine-Krise zwingt zu manchen Lösungen, die man bestenfalls als kleineres Übel bezeichnen kann. Gilt das auch für Flüssigerdgas (LNG), das nun wenigstens teilweise als Ersatz für russisches Erdgas aus der Pipeline herhalten soll?

Dabei steht LNG aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Prinzipiell handelt es sich um ganz normales Erdgas. Um es per Schiff über die Ozeane zu transportieren, wird es auf minus 163 Grad Celsius abgekühlt. Dabei verflüssigt sich das Gas und schrumpft auf ein Sechshundertstel seines ursprünglichen Volumens. Per Tanker am Ziel angekommen, kann das flüssige Gas in Anlandeterminals in Tanks gespeichert und in Wiederverdampfungsanlagen erwärmt werden. Anschliessend wird es ins Gasnetz eingespeist und an Land weitergeleitet.