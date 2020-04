Kinder fragen Martin Hicklin – Wie klein kann ein geflügeltes Insekt werden? Die Natur schafft, was der Mensch gerne schaffen würde. Martin Hicklin

Die Zwergwespe, ein wenige Millimeter kleines, flugfähiges Insekt. Foto: Barcoding-zsm.de

Der Frühling ist gekommen und die Pflanzen blühen um die Wette. Jetzt ist die Zeit, in der sich die kleinen wundergrünen Blattläuse an Rosenknospen und Blatttrieben in Massen versammeln. Sie sind fast durchsichtig. Mit ihren Rüsseln saugen sie Saft aus den Pflanzen. Zucker, der auch im Saft enthalten ist, scheiden sie wieder aus. Das freut die Ameisen. Auch Marienkäfer sieht man jetzt an den Blättern herumklettern. Sie haben Blattläuse zum Fressen gern.