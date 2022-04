Lesende fragen Peter Schneider – Wie kann man Putin verstehen und dem eigenen Staat misstrauen? Die Antwort auf eine Frage zu einer widersprüchlichen Haltung im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Meinung Peter Schneider

Anti-Putin-Plakate in Warschau. Foto: Keystone

Mir scheint, dass bei Leuten, die Wladimir Putins Vorgehensweise in der Ukraine nachvollziehen können und sie zu rechtfertigen versuchen, ein grosser Widerspruch zu beobachten ist: Ob nun SVP-nahe oder nicht, sie misstrauen dem Staat und staatlichen Eingriffen zutiefst, was man bei ihrer Reaktion auf die Pandemiemassnahmen gesehen hat. Auf der anderen Seite fühlen sie sich einer Führerfigur nahe, die, wenn nicht den Staat, so doch die Nation über alles stellt und bereit ist, dafür über Leichen zu gehen. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? B. B.