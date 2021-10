Waffen-Unfall am Filmset – Wie kann man durch eine Requisiten-Waffe sterben? Immer wieder kommt es an Filmsets zu tödlichen Unfällen mit Waffen, die eigentlich Platzpatronen enthalten sollten. Was sind die Gründe, welche Fälle gab es bereits? Michèle Binswanger , Matthias Lerf , Alexandra Kedves

Am Set des Filmes «Rust» ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Schauspieler Alec Baldwin hat dabei aus Versehen die Kamerafrau erschossen, auch der Regisseur wurde verletzt. Noch ist unklar, was bei den Dreharbeiten des Westerns genau schiefgelaufen ist. Die Untersuchung dazu ist im Gange. Es müsse geklärt werden, welche Art von Patrone abgefeuert wurde, meldet die Polizei von Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko. Man sei dabei, Zeugen zu vernehmen, um Klarheit über die Hintergründe des Zwischenfalls zu bekommen. Ein Baldwin-Sprecher hatte zuvor laut der Nachrichtenagentur AP erklärt, es seien Platzpatronen zum Einsatz gekommen. Doch um wirklich jemanden aus einem gewissen Abstand zu töten, müsste schon ein Geschoss aus Metall abgefeuert werden.