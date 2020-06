Nicht teurer als vorher

Der ÖV soll nicht teurer werden auf den Fahrplanwechsel 2021. Dies obwohl ein riesiges Loch von 1,5 bis 1,8 Milliarden Franken besteht. Einige Angebote werden gar attraktiver. So gilt Seven25, das neue “Gleis 7” neu bis in die frühen Morgenstunden. Junge Nachtschwärmer können also auch noch am Morgen mit den ersten Verbindungen vom Ausgang nach Hause fahren