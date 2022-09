Geldblog: Frage an Miss Finance – Wie kann ich nachhaltiger anlegen? Nachhaltigkeit ist ein herausforderndes Thema – gerade was den Finanzbereich angeht. Unsere Geldbloggerin Angela Mygind sagt, wie Sie dieses anpacken. Angela Mygind

Wenig Transparenz: Nachhaltige Finanzprodukte sind schwierig zu vergleichen und zu kontrollieren. Foto: Getty Images

Liebe Miss Finance, ich versuche, mein Leben möglichst nachhaltig zu gestalten, und möchte dies nun endlich auch auf meine Finanzen übertragen. Bisher habe ich mich wenig um mein Geld gekümmert und es liegt einfach bei meiner Hausbank. Ich weiss, dass dies nicht optimal ist, jedoch fehlt mir die Übersicht im Finanzdschungel. Wie kann ich meine Finanzen nachhaltiger machen? Leserinnenfrage von A.J.

Nachhaltigkeit ist im Finanzbereich nach wie vor ein schwieriges Thema – und es gibt noch viel zu tun. Es gibt aber einige Dinge, die Sie beachten können und die Ihnen helfen, sich für ein geeignetes Finanzprodukt zu entscheiden.

Nachhaltigkeit als individuelles Thema

Ein Grund, warum Nachhaltigkeit ein herausforderndes Thema ist, dass die Definition und vor allem die Prioritäten sehr individuell sind. Was für die eine Person nachhaltig ist, ist für eine andere das Gegenteil. Es gibt viele verschiedene Bereiche der Nachhaltigkeit wie beispielsweise Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Bildung, erneuerbare Energie, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft. Deshalb gilt es, Prioritäten abzuwägen. Ein Beispiel dafür ist Armutsbekämpfung versus Umweltschutz. Diese beiden Ziele können oft im Konflikt zueinanderstehen. Dabei ist es für Laien oft schwierig, abzuschätzen, was in den gelebten Werten eines Unternehmens tatsächlich verankert ist. Die Hochglanzprospekte fast aller Unternehmen versprechen eine nachhaltige Unternehmenstätigkeit.

Ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung ist ein norwegischer Lachszuchtbetrieb. Während dieses Unternehmen mit Preisen für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet wird und das beste seiner Klasse ist, sind für andere die Lachszucht und der Verzehr von Fisch grundsätzlich nicht nachhaltig.

Die ESG-Kriterien als Guideline

Wenn Sie Ihr Geld investieren möchten, werden Sie relativ bald über die ESG-Kriterien stolpern. Diese sind ein internationaler Standard für Unternehmen und sind 2006 auf Initiative der Vereinten Nationen entstanden. Die ESG-Kriterien sind eine freiwillige Selbstverpflichtung für Unternehmen über ihre Aktivitäten in den Bereichen:

Umwelt (Environment), z. B. Energie- und Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung

Soziales (Social), z. B. Arbeitsbedingungen, Umgang mit lokalen Gemeinschaften

Unternehmensführung (Government), z. B. Vergütung des Managements, Verhinderung von Korruption

Verschiedene Anbieter schliessen unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien zusätzlich noch Unternehmen aus bestimmten Branchen (z. B. Rüstungsindustrie oder Tabakproduzenten) aus.

Die ESG-Kriterien sind umstritten und gehen nicht allen Anlegerinnen und Anlegern weit genug. Eine andere Möglichkeit wäre Impact Investing, wo Sie mit Ihrer Investition eine konkrete soziale oder ökologische Wirkung mit einer finanziellen Rendite verbinden. Alternativ können Sie sich auch auf spezifische Bereiche fokussieren, indem Sie in ETFs oder Fonds für nachhaltige Themen investieren. Einige Branchen sind vom Zweck und der Unternehmensphilosophie her grundsätzlich eher nachhaltig.

Die Bank legt Ihr Geld an

Wichtig zu bedenken ist auch, dass Banken im Hintergrund Ihr Geld verwenden. Wenn Sie es also einfach auf dem Sparkonto parkieren, haben Sie wenig bis keinen Einfluss darauf, für welche Zwecke Ihre Hausbank das Geld verleiht. WWF Schweiz hat die 15 grössten Schweizer Banken unter die Lupe genommen und analysiert, wie nachhaltig sie mit Kundengeldern umgehen . Auch da gibt es Unterschiede und deshalb wäre ein erster möglicher Schritt, dass Sie eine Hausbank finden, die Ihren nachhaltigen Bedürfnissen entspricht.

Es ist zwar etwas zeitaufwendiger, aber es lohnt sich, Recherche zu betreiben, wenn Sie Ihr Geld nachhaltig verwalten möchten. Momentan wird es Kundinnen und Kunden noch nicht einfach gemacht, zu durchschauen, was Greenwashing und was tatsächlich nachhaltig ist. Hoffentlich kommt durch die gesteigerte Nachfrage bald Bewegung in den Markt.

Angela Mygind Infos einblenden Angela Mygind ist Direktionsassistentin und Finanzbloggerin. Dass viele Frauen das Thema Finanzen vernachlässigen, hat sie dazu bewogen, auf ihrem Blog und über Instagram über Frauen und Finanzen zu schreiben. Sie erklärt dabei, wie die Börsenwelt funktioniert und wie man sich mit Bedacht um die Altersvorsorge kümmert. Ihr Anliegen: Frauen für die Finanzwelt zu begeistern und Hemmschwellen abzubauen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.