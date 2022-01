New York leidet unter Gewalttaten – «Wie kann es sein, dass tausende Schusswaffen ihren Weg nach New York finden?» Nach einem Polizeieinsatz im Stadtteil Harlem, bei dem ein 22-jähriger Beamter getötet wurde, fordert New Yorks Bürgermeister von der US-Regierung mehr Einsatz gegen Waffenkriminalität.

Der frühere Polizeibeamte Eric Adams, der seit dem 1. Januar Bürgermeister von New York ist. Foto: Yuki Iwamura (AP/Keystone)

New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat die US-Bundesregierung zu einem härteren Vorgehen gegen Waffenkriminalität gedrängt. «Wir sind darauf angewiesen, dass Washington uns unterstützt und die Verbreitung von Schusswaffen in New York und Städten wie New York stoppt», sagte Adams am Freitag (Ortszeit). Kurz zuvor war in der Ostküstenmetropole ein junger Polizist bei einem Einsatz durch Schüsse getötet worden, ein weiterer Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt.

Weiter nach der Werbung

Auf Bundesebene sei es versäumt worden, «dem Strom von Schusswaffen in diese Stadt zu stoppen», kritisierte Adams. «Wir stellen hier keine Waffen her. Wie kann es sein, dass wir tausende Schusswaffen aus den Strassen entfernen und sie trotzdem weiter ihren Weg nach New York finden – in die Hände von Menschen, die Mörder sind?"

Adams äusserte sich nach einem Polizeieinsatz im Stadtteil Harlem, bei dem ein 22-jähriger Beamter getötet wurde. Nach Polizeiangaben hatten der Beamte und zwei seiner Kollegen auf den Notruf einer Frau reagiert, die in einer Wohnung von ihrem Sohn bedroht wurde. Als die Polizisten eintrafen, habe der 47-jährige Sohn ohne Vorwarnung geschossen, sagte New Yorks Polizeichefin Keechant Sewell bei einer Pressekonferenz. «In einem einzigen Augenblick ist das Leben eines 22-Jährigen beendet und das eines anderen für immer verändert worden», fügte sie mit Blick auf den getöteten Beamten und seinen verletzten Kollegen hinzu.

Dritte tödliche Gewalttat binnen acht Tagen

Am Freitag der vergangenen Woche war eine 19-jährige Mitarbeiterin einer Fast-Food-Kette bei einem Raubüberfall erschossen worden. Einen Tag später wurde eine 40-Jährige von einem Mann an der Station Times Square auf die U-Bahn-Gleise gestossen und starb.

Im gesamten Jahr 2021 wurden in New York nach Polizeiangaben 488 Morde registriert. Dies waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.