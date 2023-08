Hebräische Grabinschrift gefunden – Wie kam der jüdische Grabstein in die Fundamente einer Klosterkirche? Bei einer Sondierungsgrabung unter der alten Gewerbeschule am Petersgraben entdeckten Archäologen das Fragment eines mittelalterlichen jüdischen Grabsteins. Simon Erlanger

«… Lewi bar Raw …», übersetzt «… Levi Sohn des Herrn …»: Die hebräische Schrift auf dem sandsteinernen Grabstein ist gut erhalten, aber fragmentarisch. Vielleicht kommen noch mehr Bruchstücke zum Vorschein. Foto: Simon Erlanger



Die Entdeckung des Grabsteinfragments mit den hebräischen Buchstaben war eine Überraschung. Denn eigentlich waren die Archäologen im Keller und im Hof der alten Gewerbeschule etwas ganz anderem auf der Spur: den Resten einer alten Klosterkirche. Da das Haus am Petersgraben neu unterkellert wird, will man mit Sondierungsgrabungen herausfinden, welche archäologischen Reste dabei tangiert werden.

Am Ort der 1890 erbauten Gewerbeschule befand sich von 1231 bis zur Reformation das Kloster Gnadental, ein Frauenkloster des Franziskanerordens. Um 1573 wurde auf den Fundamenten der ehemaligen Klosterkirche ein Getreidespeicher, das «Kornhaus» errichtet. Dieses wurde dann durch die Gewerbeschule ersetzt. Bei den Sondierungsgrabungen entdeckten die Archäologen in der Tat imposante Fundamente der Klosterkirche, die sie letzte Woche der Öffentlichkeit präsentierten.

Unerwarteter Fund

Mit dem Fragment eines jüdischen Grabsteins, der im Innenhof der alten Gewerbeschule auftauchte, hat an diesem Ort niemand gerechnet.

Auf dem Bruchstück sind klar die Reste einer Grabinschrift zu erkennen: «… Lewi bar Raw …», was übersetzt «… Levi Sohn des Herrn …» heisst. Das hebräische «Raw» wird im Mittelalter nicht wie heute nur für «Rabbiner» gebraucht, sondern war auch eine Anredeform, vergleichbar mit «Monsieur» oder «Herr».

Der Experte Roger Harmon, der sich seit vielen Jahren mit mittelalterlichen jüdischen Grabsteinen befasst und zahlreiche jüdische Friedhöfe in der Region dokumentiert hat, verweist darauf, dass «Lewi» wahrscheinlich kein Eigenname ist, sondern eine Standesbezeichnung und vermutlich ursprünglich «HaLewi» (übersetzt: der Levite). Harmon verweist auch auf frische Bruchstellen am Grabsteinfragment. Möglicherweise gäbe es daher weitere Fragmente, so dass vielleicht ein vollständiger Name rekonstruiert werden könne.

Wie aber kommt das Grabsteinfragment in den Innenhof der Gewerbeschule? Das Areal des Friedhofs der ersten mittelalterlichen Basler jüdischen Gemeinde befand sich zwar in der Nachbarschaft, war aber etwas weiter weg: beim Petersplatz, dort, wo heute das Kollegienhaus der Universität steht. Zwischen dem Areal des Gewerbemuseums und dem jüdischen Friedhof gab es noch einen christlichen Friedhof. Der Stein wurde also nicht an seinem ursprünglichen Ort gefunden.

Keine Verwitterungsspuren

Er ist aber der ersten Basler jüdischen Gemeinde zuzuordnen, die während der grossen Pest von 1348/49 ein schreckliches Ende fand. Weil man den Juden die Schuld am damaligen Massensterben gab, wurde die Basler Gemeinde wie viele andere entlang des Rheins vernichtet. Die Erwachsenen wurden im Januar 1349 verbrannt, die Kinder getauft. Die Synagoge an der Gerbergasse 14 wurde ebenso verwüstet wie der Friedhof. Die Grabsteine wurden entfernt und als Abdeckplatten der sogenannten Kontermauer der Stadtbefestigung wiederverwertet. Sie blieben über Jahrhunderte sichtbar. So zählte der Stifter der Basler Universität und Papst Aeneas Silvio Piccolomini im 15. Jahrhundert rund 570 in die Stadtbefestigung eingebaute jüdische Grabsteine.

Beim aktuellen Fund verweist Roger Harmon auf den ausgezeichneten Zustand der Schrift. Dies deute darauf hin, dass der Stein nicht in die Kontermauer eingebaut war. Dort wäre der Sandstein dem Wetter ausgesetzt gewesen, die Schrift verwittert. Das Fragment zeigt aber keine Verwitterungsspuren.

Beim Abbruch der Basler Stadtmauer im 19. Jahrhundert wurden die Steine als Füllmaterial der alten Stadtgräben verwendet. Seither sind viele wieder zum Vorschein gekommen.

