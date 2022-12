«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie Jugendliche über Tiktok einfach an Drogen kommen Reporterin Anielle Peterhans hat den Selbstversuch gemacht und über Social Media Drogen bestellt. Wie einfach das war, erzählt sie im Podcast. Laura Bachmann (Produzentin) Anielle Peterhans (Gast) Mirja Gabathuler (Host)

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Marihuana, Kokain, Benzos oder Crystal Meth: Auf Plattformen wie Tiktok und Instagram bieten zahlreiche Profile Drogen zum Kauf an. Die Menschen dahinter versprechen den Nutzerinnen und Nutzern die Drogenlieferung nach ein paar Klicks und der Bezahlung im Briefkasten.

Wie kann das sein? Und was machen die Plattformen dagegen? Tamedia-Journalistin Anielle Peterhans hat den Selbstversuch gemacht und ist auch mit Dealern in Kontakt getreten. In einer neuen Folge von «Apropos» erzählt sie von ihrem Vorgehen und den Ergebnissen. Host ist Mirja Gabathuler.



Apropos – der tägliche Podcast

