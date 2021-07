Rom setzt auf «Green Pass» – Wie Italien die neue Welle brechen will Ab 5. August sollen bei unserem südlichen Nachbarn viele Aktivitäten nur noch jenen offenstehen, die entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sind und das ausweisen können. Die Rechte poltert – auch wahltaktisch. Oliver Meiler aus Rom

Draussen ist alles frei: Ab 5. August braucht man in Italien den «Green Pass», um ins Innere von Restaurants zu kommen – die Terrassen aber sind ausgenommen, hier eine in Rom. Foto: Alessandro Serrano (Getty Images)

Der Sommer hatte sich gerade so schön angelassen, sogar mit einem Europameistertitel im Fussball. Nun fürchtet sich auch Italien vor einem pandemischen Rückfall – und ein bisschen hat das auch mit dem sportlichen Triumph zu tun. In Rom etwa haben sich die Infektionszahlen in den vergangenen zwei Wochen verfünffacht. Alessio D’Amato, Gesundheitsminister der Region Latium, schreibt das Aufflammen fast ganz den ausgelassenen Feiern zu. Die Freude liess viele die Gefahren dieser Zeit vergessen.

Nun zählt man auch in Italien wieder jeden Tag mehrere Tausend Neuansteckungen, am Donnerstag waren es 5057, die Anzahl der Toten lag bei 15. Beruhigend ist einzig, dass die Intensivstationen in den Krankenhäusern nur schwach belegt sind, noch jedenfalls. Doch da in einigen Regionen auch die Belastung in den Kliniken wieder zunimmt, sollen nun die Parameter geändert werden, die über neue Einschränkungen entscheiden. Italien folgt einem Ampelsystem. Im Moment ist das ganze Land weiss koloriert, niedrigste Risikostufe.