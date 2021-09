Ehe für alle – Wie ist es, mit zwei Müttern zu leben? Der Basler Grünen-Co-Präsident Benjamin van Vulpen ist mit seinen Geschwistern in einer Regenbogenfamilie aufgewachsen. Sie erzählen, wie sie das geprägt hat. Dina Sambar

Marianne Schneider (vorne links) und Marianne van Vulpen (vorne rechts) mit Benjamin van Vulpen (hinten links), Laura Ruch (Mitte) und Jeroen van Vulpen (hinten rechts), drei ihrer fünf Kinder. Foto: Dominik Plüss

1997 geschah mit Marianne van Vulpen etwas, das ihr Leben veränderte. Sie verliebte sich. Die neue Beziehung sollte ihr Leben jedoch sehr viel mehr auf den Kopf stellen, als dies eine frische Liebe sowieso tut. Plötzlich war die Mutter von drei Kindern mit Vorurteilen konfrontiert. Im Dorf wurde getuschelt. Auch heiraten durfte sie nicht mehr. Denn ihre Liebe war und ist bis heute Marianne Schneider, eine Frau. Gemeinsam brachten sie fünf Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren in die Beziehung.

24 Jahre später sitzen Marianne van Vulpen und Marianne Schneider mit drei ihrer fünf Kinder in ihrer Wohnung in Basel und stossen auf den zehnten Jahrestag ihrer eingetragenen Partnerschaft an. Laura Ruch (28), Jeroen (29) und Benjamin (35) van Vulpen erinnern sich, wie die Trennung ihrer Eltern ihr Leben damals ebenfalls auf den Kopf stellte. Sie sahen ihre Väter weniger oder mussten aus dem Dorf wegziehen, in dem all ihre Kindergarten- und Schulfreunde lebten. «Dass meine Mutter viel Zeit mit Marianne verbrachte und wir später mit ihr zusammengezogen, fand ich nicht komisch» sagt Laura Ruch.

