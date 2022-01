Ticker zur Corona-Medienkonferenz - «Der Höhepunkt der Omikron-Welle könnte in ein bis drei Wochen erreicht sein»

Wie sieht die Situation mit den IPS-Betten in 2 Wochen aus?

Stadler erklärt noch einmal, dass in zwei Wochen zwischen 80 und 300 neue Covid-Patienten auf den IPS-Stationen landen könnten. So könne die Liga in den Spitälern je nachdem in die eine oder andere Richtung kippen.

Jamnicki sagt, dass bereits in den letzten Jahren die Spitalaufenthalte verkürzt worden seien. Mit dieser Massnahme könne die Belastung der Spitäler doch schnell gesenkt werden.