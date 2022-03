Strategische Allianzen – Wie Indien von Russland abhängt – und zum Ukraine-Krieg schweigt Russlands Aussenminister Sergei Lawrow besucht Delhi. Es geht um Rohöl, um Kohle – und um die Sanktionen gegen Moskau. David Pfeifer aus Bangkok

Sergei Lawrow und sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar bei einem Treffen vor einem Jahr in Delhi. Foto: AFP

Delhi liegt etwa 4500 Kilometer von Kiew entfernt, doch auch in der indischen Hauptstadt wird viel vom Ukraine-Krieg gesprochen. Seit vergangener Woche geben sich Regierungsvertreter aus Japan, Grossbritannien, Nepal, EU-Ländern, Israel und Australien in Delhi die Klinke in die Hand. Indien verfügt zwar nicht über so viel wirtschaftliche Kraft wie sein Nachbar China, stellt mit etwa 1,3 Milliarden Einwohnern aber trotzdem eine grosse Macht dar. Darum soll es verstärkt eingebunden werden in den Kreis der westlichen Staaten.