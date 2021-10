Gruss aus dem Cilento – Wie in einer grandiosen Theaterkulisse Der Cilento im italienischen Kampanien ist etwa so unterschätzt wie Suffolk im englischen East Anglia. Dominik Heitz

Auf der kleinen Piazza Michelangelo Pagano in Pisciotta deckt abends das Restaurant Malabar auf. Foto: Dominik Heitz

Sie heissen Romeo, Mozzarella und Silvestro – so jedenfalls nennt sie der Kellner. Und sie sind stets die ersten Gäste, wenn am Abend das Restaurant Malabar in Pisciotta seine Türen zur Piazza Michelangelo Pagano öffnet. Den drei Stammkunden ist es einerlei, ob die auswärtigen Besucher ihre Maske und das Impfzertifikat dabeihaben.

Sie können auch nicht verstehen, dass die Besucher sich an den verwaschen-brüchigen Fassaden einer barocken Kirche und alter Palazzi kaum sattsehen können, welche wie eine grandiose Theaterkulisse den in weiches Licht getauchten Platz umgeben – Hauptsache, sie bekommen etwas von dem ab, was der Koch den zahlenden Gästen an Köstlichkeiten serviert.