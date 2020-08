Studie zur Chancengleichheit – Wie in der Schweiz der Aufstieg gelingt Eine neue Untersuchung analysiert, ob den Kindern in der Schweiz im Vergleich zu ihren Eltern ein sozialer Aufstieg möglich ist und wie das mit dem Ausbildungsweg zusammenhängt. Die wichtigsten fünf Erkenntnisse. Markus Diem Meier

Was begünstigt den Aufstieg in der Schweiz? Studenten der HSG St.Gallen verfolgen eine Vorlesung Keystone

Wie steht es um die Chancengleichheit in der Schweiz? Eine neue Studie der Ökonomin Veronica Grassi und des Ökonomen Patrick Chuard, beide von der Universität St. Gallen, hat dazu neue Erkenntnisse gewonnen. Die beiden haben die Mobilität zwischen den Generationen untersucht. Das heisst, wie gut es in der Schweiz möglich ist, aus der Unterschicht in die Oberschicht aufzusteigen, und ganz generell, wie stark die Chancen auf einen sozialen Aufstieg in Bezug auf höhere Einkommen und eine höhere Ausbildung davon abhängen, was die Eltern verdienen (lesen Sie hier: Wo die soziale Mobilität am grössten ist). Dazu haben die beiden erstmals neue Lohndaten aus der AHV-Statistik mit weiteren Datenerhebungen zu persönlichen Merkmalen verknüpft. Die wichtigsten Erkenntnisse in fünf Punkten: