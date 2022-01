Smartphone-Reparatur – Wie ich daran verzweifelte, mein Handy zu reparieren Der Akku im iPhone hat schlappgemacht. Wäre doch gelacht, wenn man das nicht selber hinkriegen würde, oder? Über Schräubchen, Föhn-Orgien und eine bittere Erkenntnis. Helmut Martin-Jung

Das Handy funktioniert noch gut, aber der Akku ist kaputt? Beim Experten geht das Auswechseln zack, zack, dem Laien eröffnen sich einige Hürden. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Das sieht doch schon mal richtig profimässig aus: Vom Plastikspatel über allerlei Pinzetten bis hin zu steckbaren Aufsätzen für Schrauben, von deren Existenz ich bisher noch gar nicht wusste – das frisch gekaufte Werkzeugpaket in der aufklappbaren Hülle enthält alles, was man zum Reparieren eines Smartphones so braucht. Fast alles. Vor allem eines fehlt, wofür aber diese tolle Werkzeugsammlung rein gar nichts kann: die nötige Erfahrung.

Das Problem: Die netten Menschen, die in How-to-Videos auf Youtube zeigen, wie man Handys aufschraubt, repariert und wieder zuschraubt, machen das eben nicht zum ersten Mal. Okay, das mit den ersten Schrauben war leicht, zwei davon herausgedreht, und schon lässt sich das Display unseres Patienten, eines iPhone 6, aufklappen. Nun ein bisschen mit einem kleinen Plastikchip in den Spalt gefummelt, und schon ist Sesam offen.