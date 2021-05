Tage von 8 bis 17 Uhr sind vorbei – Wie Homeoffice für Novartis-Forschende auch weiter funktioniert Nach der Pandemie werden die Wissenschaftler weiterhin zu Hause arbeiten. Es dürfte bei vielen auf zwei bis drei Tage im Homeoffice hinauslaufen. Die Folgen für den Novartis-Campus sind noch offen. Isabel Strassheim

Zwei Wissenschaftlerinnen im Biomedizinischen Forschungslabor (Nibr) bei Novartis Basel. Foto: Laurids Jensen/Novartis

​Homeoffice ist für Novartis-Mitarbeitende schon seit vergangenem Sommer nicht nur eine vorübergehende Krisen-Massnahme, sondern eine neue generelle Option. Selbst für Forschende, die mit einem fast vier Meter hohen Elektronenmikroskop arbeiten müssen, das unmöglich in der eigenen Wohnung stehen kann, sondern nur auf dem Campus in einem Labor mit extrahoher Decke und meterdickem Boden sowie Spezialbelüftung. Wie arbeiten sie von zu Hause aus?

«Wir haben Softwareprogramme eingerichtet, um möglichst vieles per Computer von zu Hause steuern zu können», sagt Celine Be, eine der erfahrenen Wissenschaftlerinnen in Basel. Novartis-Chef Vas Narasimhan hatte letzten Juni die Möglichkeit des Homeoffice für immer und für alle ausgerufen: Unter dem Titel «Choice with Responsibility» lässt Novartis seine Mitarbeitenden in Abstimmung mit den anderen Mitgliedern ihres Teams und ihren Aufgaben im Rahmen rechtlicher Vorgaben selber entscheiden, wo, wann und wie sie am besten arbeiten. Auch bei Roche sollen die Mitarbeitenden künftig die Wahl zwischen Homeoffice und Büro haben, wie Roche-Sprecherin Nina Mählitz sagt.