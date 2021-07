Überschwemmungen in der Schweiz – Wie hoch steigt das Wasser? Der Hochwassermonitor zeigt die aktuelle Situation an besonders exponierten Standorten. Die Messdaten werden regelmässig aktualisiert. Mathias Born , Simone Luchetta , Dominik Balmer

Nach dem Dauerregen herrscht in der Schweiz grosse Hochwassergefahr. Der Pegel des Vierwaldstättersees hat als erster die Gefahrenstufe 5 erreicht. Mittlerweile gilt die höchste Stufe auch für den den Thuner- und den Bielersee. In den nächsten Tagen dürfte sich die Situation kaum entschärfen. Denn die Meteorologen erwarten bis am Wochenende immer wieder teilweise kräftige Niederschläge.

Auf unserem Hochwassermonitor zeigen wir, welche Flüsse derzeit besonders viel Wasser führen und welche Seespiegel gefährlich hoch stehen. Die Daten stammen vom Bundesamt für Umwelt und werden mindestens stündlich aktualisiert.