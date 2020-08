Kinder und Corona – Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr in der Schule? Was über das Infektionsrisiko im Klassenzimmer und auf dem Pausenplatz bekannt ist – und was nicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Kathrin Zinkant , Nik Walter

Distanz- und Hygienevorschriften gelten auch im Schulzimmer. Klasse im Schulhaus Aebnit in Muri bei Bern. Foto: Adrian Moser

Die meisten Eltern dürften mit der Dauerbetreuung ihrer Kinder in Zeiten des Lockdown eigentlich schon bedient gewesen sein. Kommt dazu, dass in den letzten Monaten verschiedene Studien zum Ansteckungsrisiko von Kindern und der Rolle von Schulen bei der Verbreitung von Sars-CoV-2 sowie Aussagen des Bundesamts für Gesundheit, etwa zur «Grosi-Umarmung», mehr Verwirrung als Klarheit gestiftet haben. Was aber weiss man wirklich über Kinder und die Corona-Gefahr in der Schule? Die wichtigsten Fragen und Antworten.