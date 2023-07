Heiss, Heisser, Basel!

An diesem rekordverdächtigen Tag, wo die Temperaturen bereits am Morgen die 30-Grad-Marke knacken werden, rettet sich niemand in Basel vor dem Schwitzen. Wohin fliehen die Menschen an diesem unerträglich heissen Juli-Tag? Wie voll ist der Rhein? Und nützen Esther Kellers mobile Pflanzentöpfe was?

Mit Wetterstation, SRF-Meteo-App und Wickelfisch ausgerüstet fährt, läuft und schwimmt BaZ-Redaktorin Andrea Schuhmacher heute durch Basel. Erfahren Sie hier wie heiss es in der Stadt am Rheinknie wird – und wo Sie Erholung finden können.

Vorab aber schon mal ein paar Tipps aus unserem Archiv, damit Sie den heutigen Tag mit Bravour meistern:

Keine Eiswürfel, kein Kaffee: So trinken Sie bei Hitze richtig

Das sind die kühlsten Orte in Basel

Was hilft an heissen Sommertagen?: Das empfiehlt der Kantonsarzt