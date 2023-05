Die Frage nach dem Spiel gegen GC – Wie hat Ihnen diese FCB-Saison gefallen? Europäische Final- und nationale Albträume: Unterhaltsam war es in dieser verrückten Spielzeit immer und überall beim FC Basel. Ist das nicht das, was man will? Stimmen Sie ab! Oliver Gut

Jubelnde Basler: Ist es nur das, was man sehen will? Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

«Bei uns ist es immer interessant.» Das hat Fabian Frei, der Captain des FC Basel, nach dem Abpfiff gesagt, der Rotblau dank eines 3:1-Sieges gegen die Grasshoppers den fünften Schlussrang und die Qualifikation für die Conference League bringt. Und ja, es war das versöhnliche Ende einer unvergesslichen Saison, mit vielen Highlights im Europacup und vielen Tiefschlägen in der heimischen Liga, Trainerentlassung und viele weitere Nebengeräusche inklusive. All das, während der FCB um seine sportliche Zukunft kämpft. Mehr Unterhaltung geht fast nicht.

Doch wie muss man das als Betrachter werten? Wie, wenn man FCB-Fan ist? Wie, wenn man einfach den Fussball, aber keinen Club liebt? Und wie, wenn man den FCB gar nicht so mag, sondern den FCZ, GC oder YB?

Die einen würden sich wohl etwas mehr Ruhe wünschen. Andere können von der Unruhe gar nicht genug bekommen. Und wieder andere, die wünschen sich vielleicht, was der BSC Young Boys gerade hat: den Meistertitel, keine Nebenschauplätze, einen toll funktionierenden Club.

Nur: Das war der FC Basel ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Damals, als er den siebten und schliesslich den achten Meistertitel in Folge einfuhr. Dem Rest der Liga weit entrückt, mit ganz viel Geld auf der hohen Kante. Und mit einer Anhängerschaft, für die all das zur Gewohnheit geworden war. So eben, dass nicht wenige herummäkelten – Medien inklusive, die Stimmung im Volk zu spüren versuchend. Der Fussball war zu wenig spektakulär. Die europäische Kampagne war zu wenig spektakulär. Die Protagonisten in der Führungsriege und rund um die Mannschaft lieferten zu wenig Schlagzeilen.

Was ist nun, sechs Jahre später? Muss einem diese Saison vielleicht sogar gefallen? Oder war es eine richtig schlimme Achterbahnfahrt, die man so nie mehr erleben will?

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

