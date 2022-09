Ausblick auf Herbst und Winter – Wie hart würde die Energiekrise die beiden Basel treffen? Bund und Kantone rufen im Hinblick auf Herbst und Winter zum Energiesparen auf. Wie gestaltet sich die Ausgangslage für die Strom- und Wärmeversorgung in den beiden Basel? Ein Überblick. Isabelle Thommen

Wenn es wegen der Energiemangellage hart auf hart kommt, muss man zu Hause vielleicht bald den einen oder anderen Stecker ziehen. Foto: Raisa Durandi

Im Herbst und Winter droht in der Schweiz wegen des Ukraine-Kriegs eine Energiemangellage. Vor allem bei Gas und Strom könnte es Engpässe geben. Der Bundesrat stellte am Mittwoch seinen Plan vor, um der Krise zu begegnen. Die Massnahmen werden in einem Vierstufenplan umgesetzt. Dieser besteht aus einem Aufruf zum Sparen, der Umschaltung von Zweistoffanlagen von Gas auf Öl, der Einschränkung für gewisse Anwendungen und zuletzt einer Kontingentierung.