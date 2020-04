Regionalsport – «Wie hart es nach Kilometer 30 wird, weiss ich nicht» Der Orientierungsläufer Matthias Kyburz will die wettkampffreie Zeit sinnvoll nutzen und den Weltrekord über 50 Kilometer auf dem Laufband brechen. Tobias Müller

Das natürliche Lauf-Gelände für Matthias Kyburz den Orientierungsläufer: Über Stock und Stein von Posten zu Posten. Keystone

Normalerweise würde Matthias Kyburz in dieser Zeit durch den Wald rennen, über Stock und Stein, von Posten zu Posten. Doch aufgrund der Corona-Krise finden auch im Orientierungslaufen zurzeit keine Wettkämpfe statt. Anstatt rumsitzen und abwarten stellt sich der fünffache OL-Gesamtweltcupsieger in dieser speziellen Zeit anderen grossen Aufgaben. Am Donnerstag ab 17:30 Uhr möchte der 30-jährige Möhlemer den 50-Kilometer-Weltrekord auf dem Laufband brechen, wobei der Versuch per Livestream auf der Internetseite www.runningcoach.me übertragen wird. Die aktuelle Bestzeit hält der Deutsche Ultraläufer Florian Neuschwander mit 2 Stunden 57 Minuten und 25 Sekunden.

Matthias Kyburz, wie kamen Sie auf die verrückte Idee des Weltrekordversuchs? Ist Ihnen langweilig?(Lacht) Nein, langweilig ist mir nicht. Als aber klar war, dass zurzeit keine Wettkämpfe stattfinden, hat mir mein Trainer geraten, mich einem anderen Projekt zu widmen. Ein Kollege von mir hat mir dann die Idee mit dem Laufband-Weltrekord vorgeschlagen, und ich fand die Sache spannend. Das Ganze soll ja nicht nur eine sportliche Herausforderung für mich sein, wir sammeln auch Spenden für die Glückskette, die das Geld dann für Opfer der Corona-Krise einsetzt. Daher machen wir das alles auch für einen guten Zweck.

Wie schnell müssen Sie rennen, um den Weltrekord zu brechen?Das Tempo des derzeitigen Rekords entspricht einem Schnitt von 3:33 Minuten pro Kilometer. Ich will dabei ein so konstantes Tempo wie möglich rennen - und versuchen, so lange wie möglich auf dem Laufband zu bleiben.

Wie realistisch ist es, dass sie den Rekord knacken?Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich fühle mich fit, und ich bin in meinem Leben auch schon 35 Kilometer am Stück gerannt, in den Bergen mit vielen Höhenmetern. Aber wirklich spezifisch war mein Training nicht, ich habe nur wenige Kilometer auf dem Laufband zurückgelegt. Ich denke schon, dass ich in diesem Tempo mindestens 30 Kilometer schaffen kann, aber wie hart es danach wird, weiss ich nicht.

Was ist der Unterschied zwischen dem Laufband und Rennen auf der Strasse?Das Laufgefühl ist ein anderes, der Abdruck mit dem Fuss ist weniger stark. Ausserdem ist es eine monotone Beinbewegung, man hat immer die gleiche Schrittlänge. Das Ganze macht es aus physiologischer Sicht wohl etwas einfacher, als auf der Strasse zu rennen. Doch dann kommt natürlich der mentale Aspekt dazu, da man an die ganze Zeit Ort und Stelle läuft. Das ist schon hart.

Wie werden Sie sich verpflegen?Ich werde alle fünf Kilometer ein Kohlenhydratgetränk zu mir nehmen, dazu jede Stunde einen Energie-Gel. Ich glaube, das sollte reichen.

Und wie werden Sie sich während den fast drei Stunden ablenken?Ich habe mir schon gewisse Themen überlegt, an denen ich rumstudieren will. Ausserdem sollen während des Rekordversuchs Gäste per Livestream zugeschaltet werden, zum Beispiel Viktor Röthlin, der Marathonläufer Tadesse Abraham oder der beste Ultraläufer der Welt, Kilian Jornet. Das sorgt sicher für Abwechslung. Ob ich dabei auch Musik höre, weiss ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm vor mir starren und darauf hoffen, dass alles bald vorbei ist.

Livestream und Spenden unter www.runningcoach.me