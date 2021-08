Ansteckungsgefahr mit Delta – Wie gut schützen Trennwände aus Plexiglas? Anstecken kann man sich mit dem Coronavirus auch über Aerosole – mit der Delta-Variante ist diese Gefahr stark gestiegen, wie neuste Berechnungen zeigen. Machen da durchsichtige Wände noch Sinn? Alexandra Bröhm

Im Bundeshaus sind die Trennwände aus Plexiglas überall – auch Bundesrat Alain Berset sitzt hinter Glas. Foto: Keystone

Seit 18 Monaten gehören sie zum Alltagsbild – die Trennwände aus Plexiglas in Läden, Büros oder Restaurants. In den letzten Wochen gab es jedoch Kritik an den durchsichtigen Schutzschirmen. Sie könnten mehr schaden als nützen, schrieb die «New York Times» letzte Woche und zitierte einige Studien, die kürzlich erschienen sind. Auch die britische Regierung liess einen Bericht von Experten zum Thema anfordern.

«Es gibt sehr wenig Daten zur Frage, wie effektiv Trennwände Ansteckungen verhindern können», schreiben die britischen Experten. Eine amerikanische Studie zeigte kürzlich auf, dass Trennwände in Klassenzimmern eher kontraproduktiv sind. Beim Vergleich verschiedener Massnahmen schnitten die Plexiglas-Screens schlecht ab.