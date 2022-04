Abstimmung zur Organspende – Wie gut muss ein Organ zum Empfänger passen? Kunstherzen, Organe vom Schwein und eine bessere Unterdrückung von Abstossungsreaktionen: Eine Übersicht zu den innovativen Methoden im Bereich der Transplantationsmedizin.

Alexandra Bröhm Anke Fossgreen

Im Januar verpflanzten Chirurgen in den USA einem Patienten ein genetisch verändertes Schweineherz. Foto: Keystone

Über 1400 Patienten und Patientinnen standen im letzten Jahr in der Schweiz auf der Warteliste, weil sie ein Spenderorgan brauchen, 484 Organe von Verstorbenen konnten Ärztinnen und Ärzte transplantieren. In der Schweiz gibt es also viel zu wenig Spenderorgane. Die Bereitschaft, Organe zu spenden, soll durch die Widerspruchslösung erhöht werden, über die wir am 15. Mai abstimmen. Doch ist das die einzige Lösung oder gibt es neue Ansätze, Organe durch innovative Methoden zu ersetzen oder sie besser zu nutzen? Eine Übersicht.



Wie weit ist die Entwicklung von künstlichen Organen?