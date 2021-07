-minus Sommersprossen – Wie gut kennen Sie die versteckten Nischen von Basel? Stadtoriginal -minu zeigt uns 36 seiner Lieblingsplätze und -geschichten. Wer jede Sprosse errät und am Ende den Lösungsspruch weiss, dem winken ganz spezielle Basler Preise. -minu LIVE

Zusammen mit den Fotografen ist Kolumnist -minu durch die Stadt gezogen und hat nach 36 kleinen Besonderheiten gesucht. Gehen Sie mit auf die Jagd, notieren Sie den Lösungsspruch und schicken Sie ihn zum Schluss an gewinnen@baz.ch oder per Postkarte an Basler Zeitung / Sommersprossen / Postfach / CH - 4002 Basel.

LIVE TICKER Nummer 1 STARTSCHUSS! Und los gehts auf der Suche nach dem ersten Sprossenwort! Es ist das längste in unserem gesuchten Sprossensatz. Und es wird zehn Buchstaben haben. Symbolisch wollen wir den Sprossen-Parcours wie ein sommerliches Adventskalendertürchen öffnen. (Da die Schoggi-Kläuse bereits gegossen werden, dürfen wir uns diese saisonale Unkorrektheit erlauben!) Entsprechend führt uns der heutige Montag zu ganz speziellen Läden. Fensterläden. Sie sind im giftigen Grün englischer Büchsenerbsen bemalt. Und sie zeigen ein seltsames Rahmen-Bild. Sind es schwarze Käfer, die da über das Grün krabbeln? Glaibasler Gaischter? Black Beatles? Oder zeigt sich da eine geheimnisvolle Gespenster-Fenster-Frau? Jedenfalls – wir finden diese Läden an einem urgemütlichen rosigen Haus gleich nach der Johanniter-Brücke. Beim Kreis auf der Feldbergstrasse gehen Sprösslerinnen und Sprössler links ab (so sie vom Grossbasel her Richtung Erasmusplatz ins Kleinbasel spazieren). Und schon stehen sie bei der Nummer 53 vor unserem gesuchten Haus. Der Strassenname ist einer Stadt zwischen Colmar und Freiburg gewidmet, die im Jahr 1273 unter König Rudolf von Habsburg zur freien Reichsstadt ausgerufen wurde. So. Wie heisst die Strasse? Wir suchen ihren vierten Buchstaben. Und das ist ein: … Beginn des Live Tickers

