Nummer 1

Nein. Es ist nicht der Sprossensommer von einst. Das Virus hat unser Leben umgekrempelt. Der Alltag ist etwas ruhiger. Und auch das Beizenleben ist nicht mehr wie früher.

Wir tragen jetzt alle das ganze Jahr eine Maske vor dem Gesicht – etwas, das die Fasnächtler sich ja nur für ihre «drey scheenschte Dääg» vorbehalten. Aber auch jene Fasnacht 2020, als die Welt sich veränderte – alles anders! Alles skurril. Schwarz. Traurig.

Dennoch: Basel ist und bleibt ein Sammelsurium von kleinen Geschichten, Kostbarkeiten, schillernden Mimpfeli – und zu denen wollen wir Sie also in den nächsten Ferienwochen hinführen. Denn wenn der Sandstrand und der Städteflug für diesen Feriensommer auch gestrichen worden sind: Ein Basler Sommer bleibt ein Basler Sommer – unvergleichlich. Deshalb wollen wir ihn jetzt auch voll und ganz geniessen.

Bild: Dominik Plüss

Unser erstes Sprossenwort (es hat drei Buchstaben) führt uns zu einem Friedhof. Man denkt immer: Friedhöfe sind aschgrau und traurig. Stimmt nicht. Es sind wunderbare Oasen – vollgespickt mit Geschichten. Und umgeben von herrlicher Natur, manchmal auch von wilden Tieren. Die Sprosse von heute hat den Namen nach einem dieser Tiere, die hier noch bis ins 17. Jahrhundert herumstreiften.

Der Friedhof liegt im Südosten der Stadt – er ist eine kleine Insel inmitten von Industrie und Gewerbe. Margaretha Merian, die Witwe von Christoph Merian, verpachtete das Grundstück an die Stadt. Im Oktober vor 150 Jahren konnte mit dem Bau der grossen Anlage begonnen werden. Am 23. Mai 1872 wurde der «Gottesacker» eingeweiht – elf Tage später fand hier die erste Erdbestattung statt. Viele alte Basler Namen und Geschichten sind in dieser Erde begraben. Die Stimmung ist einzigartig – und ein Spaziergang bedeutet hier das Eintauchen in Stille, Natur und Basler Vergangenheit.

Unsere Frage nun: Wie heisst der Gottesacker?

Sein Anfangsbuchstabe beginnt mit einem: …