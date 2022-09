Quiz zur Queen – Wird Meghan am Begräbnis sein? Und wer bekommt eigentlich die Corgis? Stellen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen über die Royals unter Beweis. Philippe Zweifel

Corgis waren die Lieblingshunde der Monarchin: Queen Elizabeth II auf Besuch in Australien. Foto: Keystone

Die Queen ist tot, am Montag wird sie zu Grabe getragen. Die Trauerfeier findet um 11 Uhr in Westminster Abbey statt. Danach wird die verstorbene Königin in der St. George’s Chapel in Windsor Castle beigesetzt, wo auch ihr Ehemann Prinz Philip und ihre Eltern begraben liegen.

So weit, so offiziell. Doch wer wird am Begräbnis teilnehmen – und wer nicht? Hatte die Queen eigentlich einen Pass? Und was ist jetzt mit den Corgis? Testen Sie Ihr Wissen über die Queen in unserem Quiz.

Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

Fehler gefunden?Jetzt melden.