Medienkonferenz des Bundesrats - Erleichterungen bei der Einreise, Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar

Berset: «Wir müssen den Weg zu Ende gehen»

Obwohl Alain Berset die Pandemie-Situation am Mittwoch zurückhaltend zuversichtlich kommentierte, warnte der Gesundheitsminister davor, zu schnell vorpreschen zu wollen. «Es gibt keine Abkürzung in der Pandemie.»

«Die Corona-Pandemie ist nicht fertig»: Bundesrat Alain Berset während der Pressekonferenz. (19. Januar 2022) Foto: Peter Schneider (Keystone)

«Wir müssen den Weg zu Ende gehen bis zu einer endemischen Situation», sagte Berset vor den Medien. Dieser Weg heisse, sich impfen und boostern lassen. Es werde noch viele Ansteckungen geben.

«Wir sind in der fünften Welle. Wir wissen noch nicht, wie sie sich entwickeln wird», sagte der Gesundheitsminister. «Möglicherweise – vielleicht – haben wir den Zenit dieser Welle überschritten. Wir wissen es aber nicht.»

Nachdem es in den vergangenen Tagen so ausgesehen habe, habe es am Mittwoch wieder einen hohen Anstieg an Neuinfektionen gegeben. Das sei aber nicht so wichtig. Was dem Bundesrat wichtig sei, sei der Schutz der Spitäler und deren Kapazitäten.

An der vertiefenden Sitzung vom 2. Februar – in zwei Wochen – will der Bundesrat eine grössere Auslegeordnung unternehmen, um zu schauen, was angepasst werden könne. (sda)