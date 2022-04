Ihre Erfahrung ist gefragt – Wie geht es Ihnen als Gastfamilie für Geflüchtete aus der Ukraine? Viele zeigen sich solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine, manche beherbergen gar Geflüchtete, für kurz oder für länger. Erzählen Sie uns davon. Alexandra Kedves

Ukrainische Kinder und Jugendliche aus Lwiw sowie deren Betreuer sind am 3. April im Internationalen Pfadizentrum in Kandersteg angekommen. Foto: Keystone

Laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats sind bis Ende März über 4 Millionen Menschen aus der kriegsversehrten Ukraine geflohen. Allein Polen hat über 2,3 Millionen von ihnen aufgenommen, andere Nachbarländer zeigten sich gleichfalls aufnahmebereit. Aber auch in die weiter westlich gelegenen EU-Länder und in die Schweiz gelangen die Flüchtlingsströme. Und ohne die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der jeweiligen Bevölkerung wäre die Unterbringung der Geflohenen ein Ding der Unmöglichkeit.

Weiter nach der Werbung

Gastfamilien (für Erwachsene oder Familien) sowie Pflegefamilien (für unbegleitete Minderjährige) helfen hierzulande mit. Haben oder hatten auch Sie ukrainische Flüchtlinge aufgenommen? Hat alles gut geklappt? Wo stiessen Sie bisweilen an Ihre Grenzen? Was würden Sie aufnahmebereiten Familien raten, welchen Hinweis geben?

Bitte schildern Sie in wenigen knappen Sätzen Ihr prägendstes Erlebnis, Ihre einschneidendste Veränderung, Ihren wichtigsten Tipp und nennen Sie Geschlecht, Alter, Kanton, Beruf. Wir werden eine Auswahl der Antworten veröffentlichen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird bei der Publikation auf Wunsch anonymisiert. Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen an alexandra.kedves@tamedia.ch.



Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.