Hässlich oder schön? – Wie gefallen Ihnen diese Gebäude von Herzog & de Meuron? Zum 70. Geburtstag der Basler Stararchitekten werfen wir einen Blick auf deren Lebenswerk. Sind die Bauwerke eine Bereicherung oder ein Ärgernis? Entscheiden Sie! Alexander Müller

Jacques Herzog und Pierre de Meuron haben in der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen. Bei den Olympischen Spielen von Peking bewunderte die ganze Welt das extravagante Stadion, das die beiden Basler Stararchitekten entworfen haben. Auch die Elbphilharmonie ist ein Gebäude aus ihrer Feder, das weit über Hamburg ausstrahlt.

Heute Sonntag feiert Jacques Herzog seinen 70. Geburtstag. Pierre de Meuron wird kurz darauf, am 8. Mai, ebenfalls in den 70er-Club eintreten. Zeit für einen kleinen Rückblick auf das Schaffen der beiden Basler Architekten. Die Gebäude von Herzog & de Meuron sind fast immer aussergewöhnlich, vielfach ein wenig gewöhnungsbedürftig, manchmal ziemlich umstritten, aber ganz bestimmt nie durchschnittlich. Gerade in Basel und der näheren Umgebung haben Herzog & de Meuron viele Bauwerke entworfen und der Region ihren Stempel aufgedrückt. Der Roche-Trum, der bald einen grösseren Bruder erhält, ist weitherum sichtbar. Viele mögen ihn, viele mögen ihn überhaupt nicht. Auch andere Gebäude in Basel polarisieren, wie beispielsweise das Bunker-ähnliche Meret-Oppenheim-Hochhaus.

Architekten mögen es in der Regel nicht, wenn Laien ihre Gebäude in profane Kategorien wie schön und hässlich einteilen. Weil aber Bürger keine andere Wahl haben, als zu geniessen oder ertragen, was Architekten ihnen vor die Nase stellen, tun wir hier genau das: Wir fordern unsere Leser auf, zu beurteilen, welche Gebäude von Herzog & de Meuron bei ihnen ankommen, und welche sie nicht mögen. Swipen Sie durch die nachfolgenden Bilder und entscheiden Sie: Top oder Flop?