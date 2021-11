Corona-Medienkonferenz des BAG - «Omikron darf nicht vom aktuellen Problem der Delta-Variante ablenken»

Kantone könnten Massnahmen verschärfen

Nun kommt Rudolf Hauri zu Wort. Auch der Präsident der Kantonsärzte spricht von einer unerfreulichen Entwicklung der Lage.

Das Contact-Tracing in den Kantonen laufe aufgrund der Infektionen mit der Delta-Variante aktuell auf Hochtouren. «Nun steigt der Aufwand mit den Auswertungen der Passagierlisten von Flügen wegen der Omikron-Mutation an», so Hauri. Deshalb würden die Kantone in den kommenden Tage wohl weitere Massnahmen ergreifen. «Denkbar sind eine Ausweitung der Maskenpflicht auf Innenräume und repetitives Testen an Veranstaltungen.»

Es sei nun ein «zügiges Vorgehen» angesagt. Die Lage in den Spitälern sei zwar noch nicht dramatisch, aber schon belastend. Hauri hält es für möglich, dass es Verschiebungen nicht dringlicher Eingriffe oder sogar Abstiche in der Behandlungsqualität geben wird.