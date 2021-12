Werbetour für F-35 – Schweizer Journalisten dürfen den Jet anschauen – fotografieren dürfen sie ihn nicht Der Rüstungskonzern Lockheed Martin lädt zur Besichtigung seines Kampfjets F-35 nach Italien. Die Botschaft ist: Die F-35 ist auch ein Europäer. Der Werksbesuch endet aber kurios. Eva Novak

Newsfotograf Alessandro Della Valle gehört zu den erfahrensten in der Schweiz – doch gar nicht fotografieren zu dürfen, ist auch für ihn eine neue Erfahrung. Seine Kamera musste draussen bleiben. Dabei war er eigens von Lockheed Martin eingeladen worden, um die Produktion des amerikanischen Kampfflugzeugs F-35 zu dokumentieren, das dereinst für die Schweizer Luftwaffe fliegen soll.

Geladen war der Fotograf nicht nach Fort Worth in Texas, der Hauptproduktionsstätte des Tarnkappenjets von Lockheed Martin, sondern nach Cameri unweit von Mailand. In Sichtweite der Schweizer Berge. Denn die F-35, deren Kauf noch vom Parlament und aller Voraussicht nach auch vom Volk abgesegnet werden muss, hat ein Herkunftsproblem. Weil sie aus den USA stammt, hat die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) zusammen mit der SP und den Grünen eine Volksinitiative lanciert und in drei Monaten schon fast zwei Drittel der nötigen Unterschriften gesammelt.