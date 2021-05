Vorlesungen übers Internet – Wie es zum Zoom-Boom kam Kein Video-Tool konnte aus der Corona-Krise so viel Kapital schlagen wie Zoom. Dies gelang auch dank eines speziellen Deals, wie sich am Beispiel der Schweizer Universitäten zeigt. Martin Sturzenegger , Sophie Reinhardt

Rechtsprofessor Markus Müller wurde nach anfänglicher Skepsis ein Fan von Zoom. Franziska Rothenbühler

Der grosse Vorlesungssaal schrumpfte letztes Jahr auf Bildschirm-Format. Rechtsprofessor Markus Müller von der Universität Bern hatte anfangs Mühe damit. «Ich mochte die Vorstellung nicht, dass meine Vorlesungen und Aussagen im Netz gespeichert und irgendwo in der Welt herumgeschickt werden.»

Inzwischen ist Müllers Skepsis einer spielerischen Begeisterung gewichen. Seine Vorlesungen leitet er manchmal mit Klängen von Bruce Springsteen ein, in den Pausen erschallt Pink Floyds «Dark Side of the Moon». «Im Vorlesungssaal könnte ich nie so laut meine Lieblingsmusik hören.» Auch sonst erkennt er Vorteile: Die Studentinnen und Studenten seien mutiger geworden: «Sie trauen sich, mehr Fragen zu stellen.» Überhaupt begegne man sich im Online-Stream mehr auf Augenhöhe als im Vorlesungssaal.