Studie zu Corona-Übertragung – Wie es in einem Bus zu einem Superspreading-Event kam Im Januar dieses Jahres steckten sich zahlreiche Passagiere eines Busses in China mit dem Coronavirus an. Dafür reichte eine infizierte Mitfahrerin – und eine Klimaanlage.

Auch bei genügend Abstand ist man nicht immer vor einer Ansteckung gewappnet: Passagiere mit Schutzmasken in einem Bus in Shanghai. Foto: Aly Song (Reuters)

Schon länger gehen Wissenschaftler davon aus, dass Sars-CoV-2 über kleinste Teilchen, sogenannte Aerosole, durch die Luft transportiert werden und so zu Ansteckungen führen kann. Eine Anfang September in der Fachzeitschrift «Jama Internal Medicine» erschienene Studie liefert laut Experten nun «stichhaltige Beweise, dass sich das Virus über die Luft verbreitet».

Bei diesem sogenannten natürlichen Experiment untersuchten chinesische Wissenschaftler einen Superspreading-Event, der sich am 19. Januar in Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang zugetragen hatte. Zu dieser Zeit verbreitete sich das Virus allmählich in China, das Land meldete rund 200 Fälle – laut den chinesischen Behörden allesamt nicht auf eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung zurückzuführen. An diesem Tag reisten 128 Laienbuddhisten mit zwei Bussen an eine religiöse Zeremonie. Die Reise hin und zurück dauerte 100 Minuten, es sassen jeweils immer dieselben Personen am selben Platz.

Eine Frau, die sich unwissentlich zuvor in der Provinz Hubei bei einem Nachtessen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hatte, reiste ebenfalls in einem der Busse mit, niemand trug eine Maske. Wenige Tage später war rund ein Drittel der Passagiere dieses Busses, 23 Personen, infiziert. Dabei spielte es keine Rolle, wie weit sie von der Frau entfernt gesessen waren. Selbst in der letzten Reihe des Buses, sieben Reihen von der Infizierten entfernt, hatten sich noch Leute angesteckt.

«Dies war der falsche Ort, die falsche Zeit, die falsche Person» Infektions- und Virusxexperte

Ein Grund dafür war die Lüftung im Bus: Eine Klimaanlage wälzte die Luft kontinuierlich um, was Viruspartikel im ganzen Gefährt verteilte. Personen, die nahe bei einem Fenster, das sich öffnen liess, oder einem Eingang sassen, konnten ihr Ansteckungsrisiko markant minimieren. «Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei künftigen Bemühungen zur Prävention und Kontrolle das Potenzial der Luftübertragung von Sars-CoV-2 berücksichtigt werden muss», folgern die Studienautoren aus China.

Die Forschenden unterteilten den Bus auf Basis der Corona-Sicherheitsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (Classification 1) und Sicherheitskonzepten für den Flugverkehr (Classsifcation 2) in Hochrisikozonen (Zone 1) und Tiefrisikozonen (Zone 2) und verglichen dies mit den tatsächlich festgestellten Ansteckungen (C = Ansteckung, NC = keine Ansteckung). Auch dort, wo etwa mehr als zwei Meter Abstand zur Infizierten (IP) bestanden, kam es zu Ansteckungen. Foto: Shen Y, Li C, Dong H, et al. (Jamanetwork.com)

Laut Muge Cevik, Infektions- und Virusxexperte an der schottischen University of St. Andrews School of Medicine, spielten bei diesem Vorfall jedoch noch weitere Faktoren eine Rolle wie etwa die Zeit, in der die Passagiere dem Virus ausgesetzt waren, der beengte Raum oder auch die hohe Infektiosität der Frau. «Es müssen mehrere Dinge gleichzeitig geschehen, damit diese Art der Übertragung stattfinden kann», meinte Cevik gegenüber der «New York Times». «Dies war der falsche Ort, die falsche Zeit, die falsche Person.»

Es müssen viele Faktoren zusammenkommen

Aerosol-Ansteckungen passieren nach aktuellen Erkenntnissen recht selten. Bei lediglich einem Prozent der Virenträger sei die Zahl der Erreger in der Lungenflüssigkeit ausreichend gross, um andere anzustecken, erklärte der Arbeitshygieniger Michael Riediker. Kommen dann jedoch verschiedene für das Virus günstige Faktoren hinzu – eine hochansteckende Person, ein geschlossener Raum, viele weitere Anwesende –, dann könne es zu einem Superspreading-Event kommen.

In diesem Zusammenhang spielt offenbar auch die Grösse der Aerosole eine wichtige Rolle. Während grössere Tröpfchen relativ schnell zu Boden fielen, bewegten sich kleinere Teilchen ab einer Grösse von fünf Mikrometern und weniger mit der Luft, erklärte der Atmosphärenforscher André Prévôt im Interview mit dieser Zeitung. «In Innenräumen dauert es sehr lange, bis solche Partikel auf dem Boden landen, das kann Stunden bis Tage dauern.»

Gut lüften ist wichtig

Während bei genügend Abstand die Aerosol-Übertragung in Aussenbereichen kein Problem darstelle, genüge ein Abstand von 1,5 Metern in Innenräumen daher nicht immer, sagte Prévôt. Lassen sich viele Leute in einem Raum nicht vermeiden, rät der Atmosphärenforscher, diesen sehr gut zu lüften oder sogar die Luft zu filtern, um die potenzielle Virenkonzentration tief zu halten.

In der Schweiz sei die Ansteckung über eine Lüftung allerdings ziemlich gering, so Arbeitshygieniker Riediker. Lüftungsanlagen in grossen Gebäuden haben Filter eingebaut, die Viren zurückhalten. Diese seien billig, sehr effizient und würden zudem den Wartungsaufwand senken. Für kleinere Betriebe und Wohnungen rät das Bundesamt für Gesundheit, alle zwei Stunden mehrere Fenster zu öffnen und für fünf bis zehn Minuten Durchzug zu machen.

sho