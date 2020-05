Beliebte Serie mit neuer Staffel – Wie ersetzt man Julia Roberts? Neue Hauptdarstellerin, neue Geschichte: Die fulminante Serie «Homecoming» geht in die zweite Runde. Matthias Lerf

Wer bin ich? Und wer sind die andern? Janelle Monáe in der zweiten Staffel von «Homecoming». Foto: PD

Eine Frau in Soldatenuniform erwacht mitten im See auf einem Ruderboot. Sie hat keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen ist. Mehr noch, sie hat keine Ahnung, wer sie überhaupt ist. Zurück am Ufer, findet sie ein paar Hinweise, einen Autoschlüssel, der aber zu keinem der parkierten Wagen passt. Später ein Zimmer in einem Motel, wo eine Melone auf der Matratze liegt. Was zum Teufel…